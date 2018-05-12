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Культура

Почему Самойлова не прошла в финал Евровидения

Сюжет:
Евровидение - 2018 (53)
02:4112.05.2018
(обновлено: 03:09 12.05.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПевица Юлия Самойлова во время репетиции второго полуфинала конкурса Евровидения-2018. 9 мая 2018Певица Юлия Самойлова во время репетиции второго полуфинала конкурса Евровидения-2018. 9 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на международном песенном конкурсе Евровидение в Лиссабоне, не попала в финал. Таким образом, Россия впервые с 2004 года, когда были введены полуфиналы, не прошла в финал конкурса.

Самойлова в четверг выступила во втором полуфинале конкурса под шестым номером с песней "I Won"t Break". Однако голосов зрителей и профессионального жюри не хватило для выхода в финал.

Музыкальные критики и исполнители прокомментировали выступление Самойловой.

"Реализовала мечту"

Российский певец Прохор Шаляпин в интервью телеканалу "360" заявил, что изначально знал, что Самойлова не пройдет в финал конкурса из-за ее вокальных данных.

"Там должны представлять страну самые сильные вокалисты, самые лучшие, как на Олимпиаде. В любом случае, я думаю, для нее это подарок, она реализовала свою мечту. Ей дали возможность и показали, что может любой человек в нашей стране свою мечту осуществить", — сказал Шаляпин.

Певица Юлия Самойлова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Юлия Самойлова назвала участие в "Евровидении" незабываемым опытом

Певец отметил, что в России много талантливых исполнителей, которым нужно дать возможность участвовать в подобных конкурсах.

Шаляпин подверг критике тех, кто принимал решение об отправке Самойловой на конкурс.

"Это дешевая спекуляция. Кто придумал все это изначально — послать ее на Евровидение — это жестокие, расчетливые люди, которых господь обязательно накажет", — резюмировал он.

Юлия Самойлова очень храбрая певица, однако для того, чтобы добиться успеха, на Евровидение следовало отправить более сильного вокалиста, считает певец Леонид Агутин.

По словам певца, то, что Самойлова не пройдет в финал, было понятно с самого начала. "У Юлии очень хорошая душа, она замечательный человек, очень мужественный. Но если мы делаем благотворительную акцию, тогда не надо переживать, что мы никуда не прошли", — сказал Агутин.

Не устраивать трагедию

Певица Юлия Самойлова. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Юлия Самойлова могла выйти в финал Евровидения, считает композитор
Продюсер и музыкальный журналист Артур Гаспарян считает, что главное — не устраивать национальную трагедию. По его мнению, конкурс в этом году серьезный и все участники очень сильные. "Со своей стороны Юлия сделала все возможное, то, что она могла сделать", — заявил он в интервью "360".

По мнению Гаспаряна, певица обладает скромным вокальным аппаратом, поэтому ей нужно было приложить больше усилий при подготовке.

Самойловой во время выступления в полуфинале не понимала, где находится, и была в прострации, заявил музыкальный критик Сергей Соседов в интервью RT.

"Там было место, она забыла, где вступать, пропустила пол музыкальной фразы. Это показали по телевидению… Ей надо уже вступать, вступает бэк-вокал, а она молчит. И только поняв, что бэк-вокал поет, она потом вступила в середине музыкальной фразы. Такая беспомощная и растерянная улыбка у нее была. Она вообще была растерянная, сама не своя", — отметил критик.

По мнению Соседова, номер Самойловой стал худшим за всю историю участия России в Евровидении.

Продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пригожин прокомментировал выступление Самойловой на "Евровидении"

Финал Евровидения

В финальную часть конкурса вышли представители Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии, Литвы, Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины.

Финал пройдет 12 мая.

Евровидение в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Официальное открытие конкурса состоялось в воскресенье на побережье реки Тежу.

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