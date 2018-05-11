На Евровидение надо было отправить более сильного вокалиста, заявил Агутин

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Юлия Самойлова очень храбрая певица, однако для достижения результата на конкурсе "Евровидение" нужно было посылать более сильного вокалиста, заявил журналистам певец Леонид Агутин.
"Это сразу было понятно (что Россия не выйдет финал). У Юлии очень хорошая душа, она замечательный человек, очень мужественный. Но если мы делаем благотворительную акцию, тогда не надо переживать, что мы никуда не прошли. Если мы хотим куда-то пройти, нужно было брать серьезного вокалиста", — сказал Агутин.
Он отметил, что серьезно воспринимать результаты "Евровидения" не стоит, поскольку ежегодно в мире создается множество замечательных песен, но на этот конкурс они не попадают.