На Евровидение надо было отправить более сильного вокалиста, заявил Агутин

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Юлия Самойлова очень храбрая певица, однако для достижения результата на конкурсе "Евровидение" нужно было посылать более сильного вокалиста, заявил журналистам певец Леонид Агутин.

"Евровидение" в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Россию в этом году на конкурсе представляла Юлия Самойлова с песней I Won't Break. По итогам второго полуфинала, состоявшегося в четверг, исполнительнице не хватило голосов, чтобы выйти в финал.

"Это сразу было понятно (что Россия не выйдет финал). У Юлии очень хорошая душа, она замечательный человек, очень мужественный. Но если мы делаем благотворительную акцию, тогда не надо переживать, что мы никуда не прошли. Если мы хотим куда-то пройти, нужно было брать серьезного вокалиста", — сказал Агутин.

Он отметил, что серьезно воспринимать результаты "Евровидения" не стоит, поскольку ежегодно в мире создается множество замечательных песен, но на этот конкурс они не попадают.