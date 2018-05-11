Голубкина рассказала о своем новом спектакле в Театре Российской Армии

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Театр Российской Армии 19 мая представит новый спектакль, сочиненный народной артисткой России Ларисой Голубкиной и драматургом Родионом Белецким о судьбе, неуверенности в своем пути и преодолении себя, сообщили в театре.

"Лариса Голубкина. Заплатки" — это исповедь актрисы, ответы на неудобные вопросы, воспоминания, рассуждения о своей актерской судьбе и песни из обширного репертуара Голубкиной.

"Это тема о том, какие раны люди друг другу наносят, которая мне сегодня особенно близка. Всю свою жизнь я сомневаюсь: артистка я или не артистка? Не так-то просто было мне преодолеть этот комплекс, эту "заплатку", которую я получила в детстве – мол, подумаешь, ничего особенного в тебе нет", — рассказала РИА Новости Голубкина в пятницу, когда состоялся пресс-показ спектакля.

По словам актрисы, в новом спектакле она поднимает вопрос самого существования артистки Ларисы Голубкиной. "Я вместе со зрителями снимаю "заплатку" за "заплаткой", наставленные обществом, родителями, известностью", — сказала Голубкина.

Драматург Белецкий отметил, что большая часть постановки – это новая Лариса Голубкина, которую еще никто не знает.

В спектакле актриса расскажет и об Андрее Миронове, с которым была в браке 14 лет, и о своем первом фильме "Гусарская баллада", принесшим ей всенародную известность, и о многих важных для нее встречах, страницах личной и творческой жизни.