В Музее Победы открыли выставку, посвященную лидеру восстания в "Собиборе"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Выставка, посвященная руководителю восстания в лагере смерти "Собибор" Александру Печерскому, открылась в пятницу в Музее Победы, экспозиция включает около 100 экспонатов – фотографий, писем и книг из его личного архива, а также вещи узников концлагерей и партизан, военную форму и документы тех лет.
"Экспозиция посвящена герою восстания в одном из самых страшных лагерей смерти – Собиборе, а также решающей роли советских военнопленных в становлении антифашистского подполья в годы Великой Отечественной войны. Миру известны и другие подобные фабрики смерти, организованные нацистами в Польше, странах Прибалтики, Германии и других. Но Собибор занимает среди них особое место. Это не только символ злодеяний фашизма против жизни, но и пример невероятного сопротивления, проявленного в нечеловеческих условиях – единственного успешного крупного восстания в нацистских лагерях", — отметил директор Музея Победы Александр Школьник.
"Инициированная и подготовленная нашим фондом Александра Печерского выставка в Музее Победы, главном военном музее страны, позволит окончательно закрепить в сознании людей, а особенно представителей российской молодежи, представление об организаторе восстания в Собиборе как об одном из самых заметных героев Великой Отечественной и Второй мировой войн", — сказал Илья Васильев, глава фонда Александра Печерского.