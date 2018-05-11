В Музее Победы открыли выставку, посвященную лидеру восстания в "Собиборе"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Выставка, посвященная руководителю восстания в лагере смерти "Собибор" Александру Печерскому, открылась в пятницу в Музее Победы, экспозиция включает около 100 экспонатов – фотографий, писем и книг из его личного архива, а также вещи узников концлагерей и партизан, военную форму и документы тех лет.

В создании выставки "Александр Печерский как символ сопротивления фашизму" приняли участие Музей Победы, фонд Александра Печерского и Российское военно-историческое общество. Выставка будет работать до 11 июня 2018 года.

"Экспозиция посвящена герою восстания в одном из самых страшных лагерей смерти – Собиборе, а также решающей роли советских военнопленных в становлении антифашистского подполья в годы Великой Отечественной войны. Миру известны и другие подобные фабрики смерти, организованные нацистами в Польше, странах Прибалтики, Германии и других. Но Собибор занимает среди них особое место. Это не только символ злодеяний фашизма против жизни, но и пример невероятного сопротивления, проявленного в нечеловеческих условиях – единственного успешного крупного восстания в нацистских лагерях", — отметил директор Музея Победы Александр Школьник.

Среди экспонатов представлен, в том числе, уникальный альбом об этом лагере смерти и организации в нем восстания. Есть и особая реликвия — рубашка, которая была на Печерском в день восстания. Известно, что ее подарила ему голландская девушка по имени Люка. Рубашка принадлежала ее отцу, и Люка попросила Печерского обязательно надеть ее со словами, что она принесет ему удачу. Сама девушка пропала во время восстания, ее дальнейшая судьба и настоящее имя неизвестны по сей день.

"Инициированная и подготовленная нашим фондом Александра Печерского выставка в Музее Победы, главном военном музее страны, позволит окончательно закрепить в сознании людей, а особенно представителей российской молодежи, представление об организаторе восстания в Собиборе как об одном из самых заметных героев Великой Отечественной и Второй мировой войн", — сказал Илья Васильев, глава фонда Александра Печерского.