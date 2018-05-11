Юлия Самойлова могла выйти в финал Евровидения, считает композитор

ЛИССАБОН, 11 мая — РИА Новости, Валерия Высокосова. У певицы Юлии Самойловой был шанс пройти в финал Евровидения, но это непредсказуемый и этим интересный конкурс, сказал РИА Новости композитор Владимир Матецкий, который входит в состав национального жюри этого года.

Евровидение-2018 проходит в Португалии, на арене Altice в Парке Наций. Накануне состоялся второй полуфинал. Юлия Самойлова исполнила песню I Won't Break, но попасть в финал не смогла.

"Мне кажется, у нее был шанс пройти. Но понимать все тонкости Евровидения никому не дано. Жаль, что она не прошла. Мы болели и болеем за нее, но любой конкурс — это конкурс. Всегда есть кто-то, кто лучше поет, у кого лучше песня или номер. Когда ты едешь на конкурс, надо понимать, что это жесткое увеличительное стекло, в котором рассматривается человек", — сказал Матецкий.

Он выразил сожаление в связи с тем, что Самойловой не удалось пройти в финал, но предложил делать из этого не трагедию, а серьезные выводы о том, как продвигать российских артистов, чтобы у них была возможность побеждать в международных конкурсах.

По словам композитора, Евровидение — интереснейшая конструкция, которая постоянно обновляется, поэтому предсказать исход смотра практически невозможно.

"В этом есть игровой момент. Мне кажется, что слишком серьезное восприятие Евровидения, которое у нас бывает (надо ехать, побеждать), — немножко неправильно. Надо ехать, пытаться побеждать, но и получать от этого удовольствие, надо радоваться, что есть этот конкурс", — пояснил собеседник агентства.

Матецкий добавил, что ориентироваться на списки фаворитов не имеет смысла, поскольку интрига сохранится до самого финала. Он отметил выступления Элины Нечаевой из Эстонии, которая исполняет оперную композицию на итальянском языке, рок-группу AWS, выступающую с песней на венгерском, и немецкого артиста Михаэля Шульте.