Юлия Самойлова могла выйти в финал Евровидения, считает композитор

ЛИССАБОН, 11 мая — РИА Новости, Валерия Высокосова. У певицы Юлии Самойловой был шанс пройти в финал Евровидения, но это непредсказуемый и этим интересный конкурс, сказал РИА Новости композитор Владимир Матецкий, который входит в состав национального жюри этого года.
"Мне кажется, у нее был шанс пройти. Но понимать все тонкости Евровидения никому не дано. Жаль, что она не прошла. Мы болели и болеем за нее, но любой конкурс — это конкурс. Всегда есть кто-то, кто лучше поет, у кого лучше песня или номер. Когда ты едешь на конкурс, надо понимать, что это жесткое увеличительное стекло, в котором рассматривается человек", — сказал Матецкий.
По словам композитора, Евровидение — интереснейшая конструкция, которая постоянно обновляется, поэтому предсказать исход смотра практически невозможно.
Матецкий добавил, что ориентироваться на списки фаворитов не имеет смысла, поскольку интрига сохранится до самого финала. Он отметил выступления Элины Нечаевой из Эстонии, которая исполняет оперную композицию на итальянском языке, рок-группу AWS, выступающую с песней на венгерском, и немецкого артиста Михаэля Шульте.