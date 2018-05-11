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Культура

В Луганске прошел концерт российских звезд

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (117)
01:5911.05.2018
(обновлено: 02:32 11.05.2018)
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© РИА НовостиОлег Газманов исполняет песню Офицеры в ЛНР. 10.05.2018Олег Газманов исполняет песню Офицеры в ЛНР. 10.05.2018
© РИА Новости

ЛУГАНСК, 11 мая — РИА Новости. Российские исполнители Вадим Самойлов, Виктория Цыганова, Александр Маршал и Олег Газманов дали концерт в Луганске в честь праздника Дня Победы.

Участники акции Бессмертный полк в Донецке. 9 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Аверин
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"Сегодня на театральной площади Луганска прошел концерт с участием звезд российской эстрады. Это своеобразное продолжение цикла мероприятий, посвященных светлому, святому для нас празднику Дню Победы. Репертуар выступающих сегодня артистов наполнен теми песнями, которые отображают суть праздника", — рассказал журналистам первый замминистра культуры, спорта и молодежи ЛНР Сергей Назаревич.

© РИА НовостиВадим Самойлов на концерте в Луганске. 10.05.2018
© РИА Новости
Вадим Самойлов на концерте в Луганске. 10.05.2018

Открывал концерт один из основателей российской группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, который исполнил ряд популярных песен, в том числе и "На Берлин", первые строки которой родились именно в Донбассе. "Самая главная песня "На Берлин", которую я сегодня исполнял, она была зарождена здесь в Луганске еще в апреле 2015 года, когда я впервые сюда попал, и первые строчки родились здесь именно "под "Градами" города". И вот эта песня созревала, созревала она не только после приезда на Донбасс, но и моих экспедиций в Сирию, выступления в Севастополе в Крыму у наших военных ребят, ну и вообще от ощущения Дня Победы. Песня была опубликована впервые как раз на 9 мая в прошлом году и очень рад, что она добирается до слушателя", — сказал Самойлов.

Тему Донбасса поддержала в своем выступлении и Виктория Цыганова, исполнив среди прочих своих хитов песню "Новороссия". "Сегодняшний концерт для меня, действительно, большое счастье, большая радость, потому, что это действительно единение. Это те мощные эмоции, которые необходимы для творческого человека. Вообще для любого живого человека", — сказала Виктория Цыганова после концерта журналистам.

© РИА НовостиВиктория Цыганова на концерте в Луганске. 10.05.2018
© РИА Новости
Виктория Цыганова на концерте в Луганске. 10.05.2018

Поддержку жителям Донбасса выразил также Александр Маршал, исполнивший на сцене ряд своих знаменитых песен. Певец подчеркнул, что в такой праздник как 9 мая он считает своим долгом быть с жителями Донбасса, "которые сейчас в этом сильно нуждаются". Маршал сказал, что хотел бы выступить в Луганске с сольным концертом. "Я не знаю, как кто, но я с вами душой и сердцем и если нужно будет, я оружие возьму и пойду. Спасибо за то, что вы есть и за то, что вы так держитесь, я просто вами восхищаюсь", — обратился к жителям ЛНР Александр Маршал.

Завершил концертную программу Олег Газманов, который представил в Луганске песни из нового альбома. "Мне есть, что показать. У меня сейчас такой мучительный процесс. С одной стороны я выпустил новый альбом, который называется "Жить, так жить", с другой стороны, если бы это был мой сольный концерт, тогда бы я частью программы сделал абсолютно новые песни, но сегодня концерт с моими коллегами, поэтому я буду петь те песни, которые можно спеть вместе с людьми, которые пришли", — сказал Газманов.

© РИА НовостиВоеннослужащие ЛНР исполняют песню "Офицеры" с Олегом Газмановым. 10.05.2018
© РИА Новости
Военнослужащие ЛНР исполняют песню "Офицеры" с Олегом Газмановым. 10.05.2018
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