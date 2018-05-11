Юлия Самойлова не вышла в финал "Евровидения"

ЛИССАБОН, 10 мая — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова, которая представляет Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне, не прошла в финал.

Самойлова выступила под шестым номером с песней "I Won"t Break". Ей не хватило голосов зрителей и профессионального жюри.

В 2017 году Самойлова не смогла попасть на конкурс, который проводился в Киеве. Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну из-за выступления в Крыму.

Песня о любви "Flame is Burning", заявленная на прошлый смотр, сменилась композицией "I Won't Break", которая, по признанию артистки, позволяет раскрыть ее характер. Над новым треком работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад: Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Накануне финала

Во втором полуфинале участвовали представители восемнадцати стран, в финал конкурса вышли десять — исполнители из Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины.

По итогам первого полуфинала, состоявшегося в среду, в финал вышли представители Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии и Литвы.

Финал конкурса запланирован на 12 мая.

"Евровидение" в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций, официальное открытие конкурса состоялось в минувшее воскресенье на побережье реки Тежу. В этом году смотр проходит под девизом All Aboard! ("Все на борт!"), а в оформлении доминирует океанская тематика — именно поэтому участники на церемонии открытия прошли по синей дорожке вместо традиционной красной.