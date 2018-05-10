Ученые раскрыли секрет устойчивости Пизанской башни

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Группа итальянских исследователей раскрыла многолетний секрет устойчивости Пизанской башни, сообщается на сайте Бристольского университета.

Несмотря на пятиградусный наклон, 58-метровая башня c 1280 года пережила как минимум четыре сильных землетрясения.

Изучив особенности ландшафта и строения архитектурного феномена, ученые из университета Рома Тре выяснили, что устойчивость башни обеспечивается эффектами, связанными с динамическим взаимодействием "сооружение-грунт".

Значительная высота и жесткость башни взаимодействуют с мягким грунтом в ее основании, благородя чему архитектурное сооружение не вступает в резонанс с землей во время толчков, считают исследователи.

"Иронично, что заставившая башню наклониться почва в то же время помогла ей пережить сейсмические события", — отметил профессор Бристольского университета Милонакис.

Пизанская башня является колокольней католического собора Duomo Santa Maria Assunta. Мировую известность она получила благодаря необычному положению. Башня наклонилась во время строительства, позже градус ее отклонения постепенно увеличивался, пока его не стабилизировали.