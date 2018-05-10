В Петербурге умер режиссер Эрнест Ясан

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Режиссер Эрнест Ясан умер в Санкт-Петербурге на 83-м году жизни, рассказал РИА Новости гендиректор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин.

"Эрнест Викторович скончался в больнице", — добавил он. Как сообщали местные СМИ, Ясан находился в реанимации в тяжелом состоянии после того, как 27 апреля попал в ДТП на Парашютной улице.

По словам директора киностудии, где с 1966 года работал Ясан, с датой и местом прощания родственники еще не определились, оно может пройти и на Ленфильме.

Ясан снял 14 художественных лент, в том числе "В моей смерти прошу винить Клаву К.", "Сон в руку, или Чемодан", сериалы "Агент национальной безопасности" и "Крот".