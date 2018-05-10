На Каннском фестивале сообщили об ответе Путина на письмо о Серебренникове

ПАРИЖ, 10 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Ведущий пресс-конференции на Каннском кинофестивале, посвященной фильму "Лето", Жоэль Шапрон, рассказал об ответе президента России Владимира Путина на письмо французской стороны с просьбой о содействии в приезде режиссера Кирилла Серебренникова в Канны.

Накануне сообщалось, что Каннский кинофестиваль встретил фильм Серебренникова "Лето" на мировой премьере овациями. После окончания картины зрители встали со своих мест и несколько минут аплодировали съемочной группе. В преддверии показа продюсер картины Илья Стюарт и актеры Тео Ю, Рома Зверь и Ирина Старшенбаум появились на красной дорожке смотра с большим плакатом с надписью Kirill Serebrennikov. Их поддержали президент фестиваля Пьер Лескюр и директор Тьери Фремо.

По словам ведущего пресс-конференции, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан направил Владимиру Путину письмо с целью поспособствовать тому, чтобы Серебренников смог присутствовать на кинофестивале.

"Мы получили ответ от господина Путина. Там говорится, что он был бы рад помочь Каннскому фестивалю (в том, чтобы приезд Серебренникова состоялся. — Прим. ред.), но российское правосудие независимо", — отметил ведущий.

Тем не менее для Серебренникова было приготовлено место на пресс-конференции, но оно осталось пустым.

Сюжет "Лета" основан на малоизвестной истории отношений лидера группы "Кино" Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу "Зоопарк". Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко. В российский прокат картина выйдет 7 июня в более чем 400 кинозалах.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Париж обеспокоен ситуацией с арестом Серебренникова и считает это нарушением свободы творчества.