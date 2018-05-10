Премьеру фильма "Собибор" в Белграде посетили более тысячи человек

БЕЛГРАД, 10 мая – РИА Новости. Премьеру фильма "Собибор" режиссера Константина Хабенского в Белграде в рамках акции "Бессмертный полк" посетили 1,2 тысячи человек, заявили РИА Новости организаторы показа — Российский центр науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде.

Показ киноленты состоялся после окончания шествия "Бессмертный полк" в столице Сербии вечером в среду. Организаторами проведения акции выступил РЦНК "Русский дом", Фонд "Бессмертный полк", сербское отделение Международного общественного фонда единства православных народов и НКО "Мемориал". Вход на премьеру был бесплатным, зал "Комбанк двораны" в центре Белграда был занят зрителями полностью.

"Около 1,2 тысячи человек присутствовали на премьере фильма в Белграде. Ранее в среду фильм был показан в других городах Сербии, где прошел "Бессмертный полк": Нише, Кралево и Крушеваце", — сообщили агентству в "Русском доме".

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. Также показы "Собибора" прошли в Вашингтоне, в ООН в Нью-Йорке и в Совете Европы в Страсбурге. Фильм вышел в прокат в России 3 мая.

Главную роль в фильме исполнил Константин Хабенский, впервые выступивший и как режиссер. В картине также снимались известные актеры со всего мира — Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Гела Месхи.

Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор". Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

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