Хабенский рассказал в Берлине о создании фильма "Собибор"

БЕРЛИН, 9 мая — РИА Новости. Об "эмоциональной культуре памяти" рассказал на пресс-конференции в Берлине режиссер российского фильма "Собибор" Константин Хабенский, который вместе с группой актеров представил журналистам в Российском доме науки и культуры свою картину.

Премьера фильма состоится в германской столице в среду вечером.

Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор" на территории Польши. Его возглавил советский офицер Александр Печерский. Мировая премьера фильма, организатором которой выступает прокатчик картины, компания KinoKartina.TV, состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина вышла 3 мая.

"Культура памяти может выражаться в холодных цифрах, которые могут меняться в одну или другую сторону, а может выражаться в чувствах, эмоциях. Мы попытались сделать акцент именно на чувства и на эмоции. Потому что, наверное, каждому нормальному человеку понятно, что такое боль, ведь он ее когда-то чувствовал, страх, голод, любовь… Это чувственная среда, которая, слава богу, не выражается в математических формулах. Поэтому я считаю, что вот такая культура памяти является очень хорошим дополнением ко всем цифрам, связанным с войной, связанным с историей концлагерей", — сказал Хабенский, отвечая на вопрос РИА Новости.

Режиссер добавил, что не считает такой подход к истории "русским, российским", назвав его общечеловеческим. По словам Хабенского, съемочная группа снимала кино "про людей и для людей", и "у нас это получилось".

"Я принципиально не считаю, что человеческое восприятие добра, чести отличается сейчас от того, что было тогда (во времена войны. — Прим. ред). Но я могу представить себе, что мы становимся менее чувствительными в цифровом мире, в котором мы живем, ежедневно получая со всех сторон информацию о плохих вещах, преступлениях. Что касается вопроса о том, как мы, немцы, обходимся с нашей памятью, то я принадлежу к поколению, которое с четвертого по двенадцатый класс в школе каждый год занималось историей с 1933 по 1945 год. И это "выжжено" в моем воспитании и в моей жизни. Но я знаю, что мы живем сейчас во времена, когда федеральное правительство назначило уполномоченного по антисемитизму. И это сигнал, который нужно воспринимать серьезно", — сказал журналистам исполнитель одной из ролей, актер Дирк Мартенс.

Фильм "Собибор" выходит при информационной поддержке МИА "Россия сегодня". МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.