Умер поэт Альфред Тальковский

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на 83-м году жизни скончался заслуженный артист России Альфред Тальковский. Об этом сообщает "Петербург-Концерт".

Поэт и бард выступал вместе с Булатом Окуджавой, Эдуардом Хилем и многими другими выдающимися людьми искусства. Песни он начал писать в 1961 году, во время обучения в Театральном институте. "Человек огромного таланта и широкой души, он был горячо любим публикой во всех уголках нашей страны", — отмечают коллеги.

Причина смерти, а также время и место прощания с артистом пока не называются.