Готовы рисковать: первые финалисты "Евровидения" рассказали о впечатлениях

ЛИССАБОН, 9 мая — РИА Новости. Первые финалисты международного песенного конкурса "Евровидение", среди которых участники из Австрии, Израиля, Ирландии, Эстонии поделились своими впечатлениями об успехе на полуфинале и рассказали о значении своих песен.
Настоящие эмоции
Перед объявлением результатов ведущие предупредили, что объявят участников в случайном порядке. Оказаться первым повезло представителю Австрии Цезарю Сэмптону, который исполнил песню Nobody but you. На пресс-конференции он признался, что даже не успел понять, что произошло — слишком сильны были эмоции от выступления перед аудиторией конкурса. "Со сцены открывается самый лучший вид", — отметил Сэмптон, чьи слова приводятся на официальном сайте смотра.
А вот певице из Финляндии Сааре Альто пришлось понервничать — ее имя прозвучало в числе последних, когда надежды на первую победу оставалось все меньше. "Я ждала этого последние двадцать лет. Это моя сама большая мечта. И как только мое имя назвали, я закричала громче, чем когда-либо", — поделилась впечатлениями Альто. На конкурсе она выступает с композицией Monsters.
Признания со сцены
Некоторые из конкурсантов не побоялись признаться в своих чувствах на весь мир: так, Ева Засимаускайте из Литвы посвятила песню When We're Old своему супругу, с которым они идут бок о бок уже восемь лет, а Юджин Бушпепа из Албании своей песней Mall обратился не только к своим близким, но и ко всему албанскому народу.
Готовы рисковать
Певица Элени Форейра на "Евровидении" представляет Кипр — в первом полуфинале ей выпала честь закрывать концерт. Она призналась, что чувствует огромную ответственность и надеется сделать то, чего не удавалось участникам прошлых лет: до этого страна никогда не занимала в конкурсе выше пятого места. "Я собираюсь рискнуть и сотворить историю. Но если не получится, я все равно буду очень счастлива", — сказала артистка.
Важные темы
Одной из фавориток конкурса многие называют исполнительницу из Израиля Нетту. Ее песня Toy пользуется невероятным успехом — официальный клип этой композиции уже набрал более 19 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале смотра, обогнав ролики всех остальных участников. Но за легкомысленным мотивом скрывается важный посыл, обращенный к каждому, кто когда-либо сталкивался с какой-либо травлей и несправедливым отношением к себе.
Номер представителя Ирландии Райана О'Шоннеси, который выступает вызвал у прессы вопросы: его композицию Together сопровождает танец в исполнении двух мужчин. По словам певца, он хотел показать людям, что любовь не имеет границ.
"Мне кажется, это очень важно, потому что даже в этой комнате не все столь лояльны… Я горжусь тем, что привлёк внимание к теме", — заявил он.
Россию на конкурсе представит Юлия Самойлова с композицией I Won't Break. Она выступит во втором полуфинале, который состоится 10 мая, под 6 номером. Трансляцию "Евровидения" осуществляет Первый канал.