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Культура

Готовы рисковать: первые финалисты "Евровидения" рассказали о впечатлениях

07:1709.05.2018
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВедущие Евровидения - 2018. Архивное фотоВедущие Евровидения - 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЛИССАБОН, 9 мая — РИА Новости. Первые финалисты международного песенного конкурса "Евровидение", среди которых участники из Австрии, Израиля, Ирландии, Эстонии поделились своими впечатлениями об успехе на полуфинале и рассказали о значении своих песен.

История России на «Евровидении»
История России на «Евровидении»
Португалия в этом году впервые принимает "Евровидение". Первый полуфинал международного конкурса состоялся во вторник на лиссабонской арене Altice, его трансляция велась на официальном YouTube-канале конкурса. На сцену вышли представители 19 стран, но лишь десять из них продолжат борьбу в финале, который состоится уже в эту субботу. Наибольшую поддержку зрителей и жюри получили представители Израиля, Эстонии, Чехии, Австрии, Кипра, Болгарии, Албании, Финляндии, Ирландии, Литвы.

Настоящие эмоции

Перед объявлением результатов ведущие предупредили, что объявят участников в случайном порядке. Оказаться первым повезло представителю Австрии Цезарю Сэмптону, который исполнил песню Nobody but you. На пресс-конференции он признался, что даже не успел понять, что произошло — слишком сильны были эмоции от выступления перед аудиторией конкурса. "Со сцены открывается самый лучший вид", — отметил Сэмптон, чьи слова приводятся на официальном сайте смотра.

А вот певице из Финляндии Сааре Альто пришлось понервничать — ее имя прозвучало в числе последних, когда надежды на первую победу оставалось все меньше. "Я ждала этого последние двадцать лет. Это моя сама большая мечта. И как только мое имя назвали, я закричала громче, чем когда-либо", — поделилась впечатлениями Альто. На конкурсе она выступает с композицией Monsters.

Признания со сцены

Кончита Вурст на международном конкурсе песни Евровидения-2014
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Скандалы "Евровидения"
Участница из Эстонии Элина Нечаева покорила публику оперным исполнением песни на итальянском языке La Forza. Среди своих любимых оперных певцов она упомянула Анну Нетребко, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, Марию Каллас. По словам артистки, главное для нее — пробудить в зрителе настоящие эмоции.

Некоторые из конкурсантов не побоялись признаться в своих чувствах на весь мир: так, Ева Засимаускайте из Литвы посвятила песню When We're Old своему супругу, с которым они идут бок о бок уже восемь лет, а Юджин Бушпепа из Албании своей песней Mall обратился не только к своим близким, но и ко всему албанскому народу.

Готовы рисковать

Певица Элени Форейра на "Евровидении" представляет Кипр — в первом полуфинале ей выпала честь закрывать концерт. Она призналась, что чувствует огромную ответственность и надеется сделать то, чего не удавалось участникам прошлых лет: до этого страна никогда не занимала в конкурсе выше пятого места. "Я собираюсь рискнуть и сотворить историю. Но если не получится, я все равно буду очень счастлива", — сказала артистка.

Символика международного конкурса эстрадной песни Евровидение в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Курьезы "Евровидения"
На риск готов идти и исполнитель из Чехии Миколас Джозеф. Изначально в своем зажигательном номере на песню Lie to me он выполнял сложные танцевальные трюки, но на первой же репетиции неудачно упал и повредил спину. В полуфинале ему пришлось вести себя на сцене довольно сдержанно, но он обещал подумать над тем, чтобы в финале удивить поклонников смотра. "Мне советуют этого не делать, но я репетировал пять месяцев!" — посетовал Джозеф.

Важные темы

Одной из фавориток конкурса многие называют исполнительницу из Израиля Нетту. Ее песня Toy пользуется невероятным успехом — официальный клип этой композиции уже набрал более 19 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале смотра, обогнав ролики всех остальных участников. Но за легкомысленным мотивом скрывается важный посыл, обращенный к каждому, кто когда-либо сталкивался с какой-либо травлей и несправедливым отношением к себе.

Открытие недели Евровидения-2017 в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Правила проведения музыкального конкурса "Евровидение"
"Все, через что мне пришлось пройти, сделало меня сильнее. Но мне бы хотелось, чтобы травли не было. Она разрушает человеческие жизни. У меня замечательные родители, которые поддерживают мою мечту, но многим людям нечем бороться с этой несправедливостью. Я люблю себя и люблю людей", — сказала Нетта.

Номер представителя Ирландии Райана О'Шоннеси, который выступает вызвал у прессы вопросы: его композицию Together сопровождает танец в исполнении двух мужчин. По словам певца, он хотел показать людям, что любовь не имеет границ.

"Мне кажется, это очень важно, потому что даже в этой комнате не все столь лояльны… Я горжусь тем, что привлёк внимание к теме", — заявил он.

Россию на конкурсе представит Юлия Самойлова с композицией I Won't Break. Она выступит во втором полуфинале, который состоится 10 мая, под 6 номером. Трансляцию "Евровидения" осуществляет Первый канал.

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