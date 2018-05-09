В Вене показали фильм "Собибор"

ВЕНА, 9 мая — РИА Новости. Премьерный показ фильма российского режиссера и актера Константина Хабенского "Собибор" о единственном успешном восстании в лагере смерти нацистской Германии во вторник состоялся в Вене.

Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор" на территории Польши. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

"У нас довольно большой премьерный тур — Россия, Америка, Европа. И в каждой стране, в каждом городе дождь начинался в момент, когда начинался фильм. В Вене природа не выдержала", — сказал Хабенский о ливне, который обрушился на Вену примерно за полчаса до показа.

После фильма зал стоя приветствовал режиссёра бурными овациями, затем Хабенский со сцены пообщался со зрителями.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина вышла 3 мая.

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