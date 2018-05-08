Фестиваль "Фабрика Станиславского" пройдет на сцене Губернского театра

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Летний фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского"-2018 пройдет на сцене Московского Губернского театра и сценических площадках подмосковного города Орехово-Зуево с 22 по 31 мая, сообщили в пресс-службе Губернского театра.

По системе Станиславского

В течение недели будут представлены спектакли театров Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Также в рамках форума пройдут практические занятия для студентов театральных вузов, лекции лучших специалистов по истории русского языка.

Основная идея форума – собрать театры, "исповедующие" учение Станиславского, считающих, что знаменитая система важна для современного театра.

"Личность Станиславского оказала огромное влияние на развитие мирового театра. Он был великим новатором своего времени, создал систему воспитания актера. В этом году исполнилось 80 лет, как его не стало. И мне кажется, что пришло время, когда важно уделить внимание русскому психологическому театру, который проповедовал Станиславский", — заявил художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков.

Поэтому, по его словам, для участия в фестивале отбирали спектакли, близкие к основам русского психологического театра, для которого самое главное – это актер. "Режиссер доносит свою идею, прежде всего, через актера, через "жизнь человеческого духа на сцене", как говорил Станиславский. Ведь и знаменитое "Верю" всегда адресовано именно актеру", — подчеркнул худрук форума.

Вслед за "художественниками"

Он отметил, что в отличие от многих других фестивалей, где традиционно вручается премия за лучшую режиссуру, лучший спектакль, на "Фабрике Станиславского" решили вручать призы только актерам, тем самым подчеркнув важность роли актера в той системе театра, которую создал Константин Станиславский.

Не случаен и выбор места проведения фестиваля – город Орехово-Зуево, в котором в свое время развернул собственное дело Савва Морозов, меценат Художественного театра.

Вслед за "художественниками", которые любили выезжать за пределы Москвы за новыми впечатлениями, устроители "Фабрики Станиславского" совместно с городской администрацией предлагают возродить этот опыт и обосноваться участникам фестиваля в подмосковном Орехово-Зуеве для работы и творческого общения.

В программу вошли спектакли "Тихий дон", "Гроза", "Большая советская энциклопедия", "На дне", "Вишневый сад", который представит Московский Губернский театр. Гостем фестиваля станет инклюзивный спектакль Фонда поддержки слепоглухих "Соединение" — "Совершенно невероятное событие. Женитьба" режиссера Михаила Фейгина.

Участниками образовательной программы в рамках фестиваля станут 40 студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Екатеринбурга, Саратова, Новосибирска.

Фестиваль "Фабрика Станиславского" создан по инициативе Московского Губернского театра, его художественного руководителя Сергея Безрукова и советника губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиевой при поддержке Минкультуры РФ и правительства Московской области.