В Брюсселе умерла известная бельгийская певица Моран

БРЮССЕЛЬ, 8 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Известная бельгийская певица Моран (Клодин Люйпертс) скончалась в возрасте 57 лет в Брюсселе, сообщили во вторник в соцсетях ее близкие.

Тело певицы, известной своим неповторимым бархатным голосом, было обнаружено в понедельник вечером в ее квартире в столичной коммуне Скарбеек. Полиция расследует обстоятельства смерти певицы. О возможных причинах пока не сообщается.

Соболезнования родным в связи с кончиной певицы выразил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

Как пишут СМИ, в минувшие выходные Моран после двух лет отсутствия на сцене впервые вышла к зрителям на празднике по случаю 29-й годовщины образования Брюссельского столичного региона.

Клодин Люйпертс родилась в семье музыкантов: отец — композитор и директор консерватории, мать — пианистка. Еще в подростковом возрасте Клодин участвовала в нескольких музыкальных конкурсах. В 1979 году она стала участницей спектакля "Брель на тысячу тактов" и была замечена известным французским композитором Пьером Бару.

Певческую карьеру под псевдонимом Клод Моран певица начала в 1979 году. В 1986 году вышел ее первый альбом "Danser". В начале своей карьеры Клодин Люйпертс выступала в кафе и ресторанах.