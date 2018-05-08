Самый кассовый фильм: какой ценой новые "Мстители" побили "Звездные войны"

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Анна Михайлова. Новая часть супергеройской франшизы "Мстители. Война бесконечности", которой студия Marvel отпраздновала десятилетие, установила абсолютный рекорд в прокате, собрав больше миллиарда долларов всего за 11 дней. Таким образом, фильм обошел даже легендарные "Звездные войны", которым эта вершина покорилась за 12 дней. Причем "Мстители" еще не стартовали в ряде стран, включая Китай. РИА Новости разбиралось, в чем секрет успеха франшизы.

© Marvel Studios Inc. (2018) Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности" © Marvel Studios Inc. (2018) Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности"

Тем, кто никогда не слышал о Торе, докторе Стрэндже, Железном человеке или Черной пантере, оглушительный успех "Мстителей" может показаться нелепицей. На первый взгляд, это обычное кино про супергероев из комиксов, рассчитанное на детей и подростков. Однако фильму присвоен рейтинг 16+, а значит, ставка делается на более взрослую аудиторию.

Добавьте сюда богатую историю персонажей, многие из которых впервые встретились в одном фильме, фанатскую мифологию, взращенную предыдущими 18 картинами киновселенной Marvel (на подходе еще как минимум пять), слухи о гибели некоторых главных действующих лиц — и получите рецепт миллиардных кассовых сборов. Хотя, конечно, это только часть секрета.

Важен и сам фильм. Говорить о его визуальных достоинствах довольно бессмысленно, учитывая колоссальный бюджет (около 400 миллионов долларов) и современные возможности компьютерной графики. Об актерском составе тоже достаточно упомянуть одной строкой: Роберт Дауни — младший, Бенедикт Камбербэтч, Крис Хемсворт, Марк Руффало, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Чедвик Боузман, Пол Беттани, Элизабет Олсен, Зои Салдана, Том Хиддлстон. Список можно продолжать и продолжать, вплоть до самого "отца" большинства персонажей Стэна Ли, который, как обычно, снялся в камео.

© Marvel Studios Inc. (2018) Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности" © Marvel Studios Inc. (2018) Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности"

При такой плотности голливудских звезд не стоит ожидать, что всем им выпадут полноценные роли. Хотя фильм идет почти два с половиной часа, у режиссеров, братьев Энтони и Джо Руссо, не было шансов наделить каждого персонажа сколь-нибудь внятной сюжетной линией. В итоге лента превратилась в стихийный набор эпизодов — комичных или трагических — с многочисленными отсылками к предыдущим частям франшизы. Не посмотрев хотя бы одну из них, зритель уже рискует потеряться в этом водовороте имен-паролей-явок.

Хотя сюжет по-детски прост: война абсолютного добра (толпа супергероев, собранных из всех комиксов Marvel) с абсолютным злом (меланхоличный фиолетовый гигант Танос, озабоченный проблемой перенаселенности вселенной).

© Marvel Studios Inc. (2018) Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности" © Marvel Studios Inc. (2018) Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности"

Перенаселенность — героев, звездных актеров, всей вселенной Marvel — вот главное достижение и главная беда новых "Мстителей". Эта гигантомания, избыточность наверняка приведет в восторг фаната и совершенно запутает того, кто впервые столкнулся с франшизой. Однако в обоих случаях сильный эффект обеспечен. И за эффектность зритель голосует рублем.

Впрочем, студия Marvel поставила себя в непростую ситуацию, умертвив часть культовых персонажей. Вряд ли это понравится фанатам. Конечно, умирать супергероям — некоторые из них и вовсе боги — не впервой. И все же в рамках истории, складывавшейся годами, это решение крайне рискованное.

© Marvel Studios Inc. (2018) Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности" © Marvel Studios Inc. (2018) Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности"

Похоже, студия Marvel стала заложником собственного успеха: упершись в потолок, не понятно, куда двигаться дальше. В этой ситуации создатели фильма предпочли путь злодея Таноса — убить франшизу своими руками, прежде чем она умрет сама. Но предварительно подарить фанатам оглушительно трагичный и пафосный финал.

В любом случае, фильм показал, что вселенная Marvel небесконечна. И это, возможно, самое человечное, что есть в этом дорогом блокбастере.