Гарик Сукачев 9 мая выступит в Риге у Памятника Воинам-освободителям

РИГА, 6 мая — РИА Новости. C большим бесплатным концертом перед участниками празднования 9 мая в Риге выступит российский рок-музыкант Гарик Сукачев, сообщили РИА Новости в обществе "9maijs.lv", которое организует мероприятия в честь Дня Победы у Памятника Воинам-освободителям в столице Латвии.

"Специальным гостем празднования 9 мая около Памятника Воинам-освободителям в Риге в этом году станет российский рок-музыкант Гарик Сукачев", — сообщили в организации.

8 и 9 мая у Памятника Воинам-освободителям пройдут торжественные мероприятия в честь 73-й годовщины разгрома нацизма. Всего в мероприятиях примут участие около 400 артистов и творческих коллективов.

В День Победы 9 мая на площади у Памятника Воинам-освободителям в Риге традиционно собираются сотни тысяч человек. Это мероприятие вызывает недовольство латвийских радикальных организаций, которые считают 9 мая не Днем Победы, а началом так называемой "советской оккупации".

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