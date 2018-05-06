МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Бывший директор российской рок-группы "Машина времени" Владимир Сапунов умер после продолжительной борьбы с раком. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь групп "Машина времени" и "Воскресение" Антон Чернин.

"Владимир Борисович скончался сегодня ночью после тяжелой болезни, у него была онкология", — рассказал Чернин.

Владимир Сапунов был директором "Машины времени" с 1994-го по 2017-й года. После ухода он продолжал поддерживать дружеские отношения с членами рок-группы и, по их словам, оставался участником коллектива.

Песни Сапунова исполняли группа "Машина Времени" ("На паре крыл"), Сергей Галанин, Евгений Маргулис и другие музыканты.