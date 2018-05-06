Путин поздравил Владимира Этуша с днем рождения, отметив его чувство юмора

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российского актера и художественного руководителя Театрального института имени Щукина Владимира Этуша с днем рождения, текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве, ему исполняется 96 лет, однако в его паспорте как год рождения указан 1923-й. Свой "неофициальный" 95-летний юбилей Этуш уже отмечал в мае прошлого года, тогда его поздравляли президент РФ Путин и премьер Дмитрий Медведев. Сейчас Этуш празднует свое "официальное" 95-летие.

"Уважаемый Владимир Абрамович! Примите поздравления с Днём рождения. Вас – выдающегося артиста, яркого представителя легендарной "вахтанговской" школы – искренне любят миллионы людей в нашей стране", — говорится в телеграмме Путина.

Президент отметил талант, мастерство и неподражаемое чувство юмора Этуша, а также его умение быть убедительным в каждой своей роли.

Актер дебютировал в кино в 1953 году, сыграв в картине Михаила Ромма "Адмирал Ушаков". Этуш снялся более чем в 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".

Этуш является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 года. Награжден театральными премиями "Хрустальная Турандот" (1994), "Кумир" (2000), "Звезда Театрала" (2008, 2012, 2016).