Песни Победы в исполнении "Хора Турецкого" прозвучали в Вене

ВЕНА, 5 мая – РИА Новости, Маргарита Костив. "Хор Турецкого" и арт-группа Soprano продолжили исторический марафон "Песни Победы", выступив в субботу на Карлсплатц — одной из центральных площадей Вены.

Проект "Песни Победы" появился в 2015 году: первый концерт прошёл на Поклонной горе в Москве, а в 2017 году коллектив выступил на центральной площади Берлина Жандарменмаркт. В 2018 году программа получила название Unity Songs. Площадки для проекта предоставили восемь стран мира: Россия, Австрия, Словения, Франция, а также Германия, Белоруссия, Израиль и США.

Художественный руководитель коллектива Михаил Турецкий рассказал, что желание выступить с военными песнями в других городах Европы зародилось у музыкантов в 2017 году в Берлине.

"Когда мы подбирали материал для этого концерта (в Берлине в 2017 году — ред.), конечно, одной из главных и ярких песен об освобождении Европы стал "Майский вальс" (в припеве поётся "Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай" — ред.). Я тогда понял, что нужно расширять географию, и исторический марафон должен уйти в другие города, кроме Берлина", — сказал Турецкий журналистам перед концертом, добавив, что считает проект началом "музыкально-посольского, народно-дипломатического процесса".

Вена стала третьей площадкой музыкантов в рамках международного марафона: песни Победы уже прозвучали в Париже (3 мая) и в Любляне (4 мая), а в воскресенье порадуют гостей и жителей Берлина. Бесплатный концерт под открытым небом собрал в австрийской столице порядка тысячи человек.

Праздник радости



Посол России в Австрии Дмитрий Любинский подчеркнул, что концерт открывает комплекс праздничных и поминальных мероприятий, которые состоятся в эти дни во многих городах в различных федеральных землях Австрии, где пройдут также марши "Бессмертного полка".

"Торжественные акции в эти дни наши австрийские партнеры называют очень точно и емко – праздник радости. Концерт "Хора Турецкого" – очень важная часть праздника радости. Мы находимся сейчас всего в нескольких стах метрах от центрального памятника советскому воину-освободителю на Шварценбергплатц в Вене и вправе гордиться тем, что австрийская земля помнит об этом священном подвиге", — заявил посол.

Любинский отметил, что Россия вместе с союзными державами сыграла решающую роль в освобождении и восстановлении независимой и демократической Австрии, заплатив за это огромную цену 80 тысячами жизней своих солдат.