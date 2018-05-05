Самойлова рассказала о номере, который покажет на Евровидении

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова, которая представит Россию на международном песенном конкурсе Евровидение в Лиссабоне, рассказала, что уверена в своей песне, и поделилась впечатлениями от второй репетиции перед выступлением в полуфинале.

Она отправилась в Лиссабон около недели назад и уже успела провести две репетиции.

"Сегодня все прошло замечательно. Наша команда очень здорово поработала, я увидела наконец полный номер, постановку в новых красках. Само собой, в финале что-то будет меняться, чуть-чуть дорабатываться. Сегодня танцоры немного поменяли номер <…> Все будет хорошо, я знаю, я уверена в этой песне", — сказала певица РИА Новости.

В номере Юлия Самойлова будет находиться на возвышении, похожем на скалу. На сцену с ней также выйдут трое бэк-вокалистов и двое танцоров из шоу-балета "Тодес" — Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина. Костюмы для команды создала дизайнер Анастасия Задорина.

По словам Самойловой, сейчас у нее замечательное настроение. За время, проведенное в столице Португалии, хотя график репетиций, пресс-конференций и интервью очень плотный, ей удалось осмотреть некоторые достопримечательности. "Эти дни было холодно, ветрено, но чем ближе к Евровидению, тем теплее", — поделилась исполнительница.

Евровидение в этом году пройдет в Португалии, на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй — 10 мая, а финал — 12 мая. Самойлова выступит во втором полуфинале с песней I Won't Break.