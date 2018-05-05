В Крыму представили самую большую в мире крымско-татарскую женскую феску

БАХЧИСАРАЙ (КРЫМ), 5 мая – РИА Новости. Самую большую в мире крымско-татарскую женскую феску (национальный головной убор) представили в Крыму в рамках национального праздника Хыдырлез. © РИА Новости / Алексей Мальгавко Перейти в фотобанк В Крыму установилась аномальная жара

Феска диаметром 1,5 метра и высотой в 60 сантиметров пошита специально для Хыдырлеза из красного бархата. На ней прикреплена специально изготовленная монета.

"Специально для самой большой в мире женской фески была изготовлена подобная монетка с эмблемой Хыдырлеза", — сказали организаторы.

Символическая монетка с названием праздника и датой его проведения будет ежегодно прикрепляться к феске как знак начала Хыдырлеза. В этом году право прикрепить монетку предоставили муфтию мусульман Крыма Эмирали Аблаеву.

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