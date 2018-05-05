МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Более 10 вокальных коллективов выступят в последние два дня конкурсной программы фестиваля "Московская весна A Cappella", сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны" в субботу.

"Пятое и шестое – заключительные дни конкурсной программы фестиваля "Московская весна A Cappella". На площадках по всему городу для москвичей и туристов будут петь солисты и вокальные коллективы из России, США, Великобритании, Испании, Израиля, Латвии, Китая и Кореи. Среди самых ярких и зрелищных концертов фестиваля – выступления хоров", — рассказали организаторы.

Так, перед гостями выступит, к примеру, студенческий хор из Риги, который завоевал второе место в прошлом году. Послушать их можно будет 5 мая в 14.30 на Рождественском бульваре, в 16.00 – на площади Революции и в 18.00 — на Строгинском бульваре. На следующий день хор выступит в 15.00 на Триумфальной площади, в 16.30 — на Тверской площади.

Кроме этого, москвичи смогут увидеть выступления женского хора из Израиля, участницы которого исполняют классические произведения различных эпох, израильские и зарубежные фольклорные произведения, спиричуэлс.

Еще одним из участников заключительных конкурсных дней станет академический хор Московского государственного медико-стоматологического университета, который представит программу хитов российской и зарубежной поп-музыки.

Всего, как рассказали организаторы, в последние два дня конкурсной программы фестиваля выступят более 10 вокальных коллективов.

Общегородской фестиваль и международный музыкальный конкурс "Московская весна A Cappella" проходят в столице с 27 апреля по 9 мая: по всей Москве открыты более 60 фестивальных площадок, а живые концерты идут на 40 сценах. В качестве сцен использованы крыши и балконы домов, а также лестницы городских скверов.