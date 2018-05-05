В Мексике прошел специальный показ фильма "Собибор"

МЕХИКО, 5 мая – РИА Новости. Специальный показ фильма "Собибор" прошел в пятницу в Мексике в преддверии 9 Мая.

Свой зал для демонстрации картины предоставил крупнейший в Мексике Национальный автономный университет, на показ собрались как россияне, так и мексиканцы.

"Важно, чтобы молодежь знала правду. К сожалению, очень часто историческая правда о Второй мировой войне, о победе СССР и наших союзников либо замалчивается, либо извращается", — подчеркнул посол РФ в Мексике Эдуард Малаян, предваряя показ картины.

Лента актера и режиссера Константина Хабенского основана на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти "Собибор" в Польше в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского — Ростов-на-Дону. В большой прокат картина вышла 3 мая, а 9 мая картину покажут в Берлине. Помимо Константина Хабенского в фильме снимались Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Гела Месхи и другие.

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