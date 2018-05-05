СМИ: у Пэрис Хилтон похитили более ста тысяч долларов и откровенные фото

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Женщина-хакер в США взломала аккаунты американской модели, актрисы и певицы Пэрис Хилтон, похитив более ста тысяч долларов и ее откровенные фотографии, сообщает TMZ.

По данным портал, Хилтон была в центре внимания киберпреступницы с 2015 по 2017 год. Ей удалось получить доступ к счетам знаменитости и аккаунту сервиса iCloud.

В частности, злоумышленница использовала банковские данные кредитных карт Хилтон для бронирования номера в голливудском отеле "Рузвельт" на новогодней вечеринке в 2015 году. По данным следователей, только за эту ночь хакер потратила до 40 тысяч долларов.

Мошенница также направила электронное письмо одному из помощников Хилтон с просьбой перевести на свой аккаунт 80 тысяч долларов.

Кроме того, она завладела откровенными фотографиями девушки, однако неизвестно, что именно в дальнейшем сделала со снимками.

Жертвами взломов также стали отец Пэрис – Рик Хилтон — и ее сестра Никки.

По информации издания, следователи вышли на след злоумышленницы в 2017 году. Женщина призналась в банковском мошенничестве, вердикт по ее делу суд должен огласить в понедельник. Прокуроры рекомендовали приговорить обвиняемую к 57 месяцам тюремного заключения и возмещению ущерба в размере около 318 тысяч долларов.