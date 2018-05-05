Секс-скандал в Нобелевском комитете: что происходит с престижной премией

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Анна Михайлова. Шведская академия отложила на год вручение Нобелевской премии по литературе из-за "потери доверия". Причиной послужил секс-скандал, разгоревшийся на фоне движения по разоблачению сексуальных домогательств #metoo. Хотя подозреваемый — супруг одной из членов академии — не имеет прямого отношения к премии по литературе, обвинений оказалось достаточно, чтобы дискредитировать весь Нобелевский комитет.

Голливудский синдром

Акция, начавшаяся в США с разоблачений известного продюсера Харви Вайнштейна и актера Кевина Спейси, докатилась и до Швеции. В ноябре прошлого года сразу 18 женщин обвинили известного деятеля культуры в приставаниях. Из заявлений предполагаемых жертв следует, что некоторые эпизоды домогательств разворачивались в помещениях, принадлежащих академии.

Шведская прокуратура провела предварительное следствие и сообщила в середине марта, что некоторые подозрения сняты из-за отсутствия доказательств или в связи с истечением срока давности. Имя обвиняемого официально не раскрывается, но местные СМИ полагают, что речь идет о 71-летнем фотографе и театральном режиссере Жан-Клоде Арно. Директор стокгольмского литературного клуба "Форум", он мог иметь отношение к деятельности Шведской академии, связанной с выдачей стипендий и грантов.

© AFP 2018 / Janathan Nackstrand Журналисты перед объявлением лауреатов Нобелевской премии по литературе. 13 октября 2016 © AFP 2018 / Janathan Nackstrand Журналисты перед объявлением лауреатов Нобелевской премии по литературе. 13 октября 2016

Арно также заподозрили в организации утечек секретной информации о решениях Нобелевского комитета, в том числе о присуждении премии Светлане Алексиевич в 2015 году и Бобу Дилану в 2016-м. Пока следствие не установило, что за этим стояло: стремление заработать на букмекерских ставках или желание прибавить авторитета в литературных кругах.

Ситуацию усугубляет то, что Арно женат на поэтессе Катарине Фростенсон, входившей в Нобелевский комитет по литературе. В разгар расследования всплыла информация о неких финансовых махинациях супругов. Фростенсон подозревают в том, что она, используя служебное положение, помогала мужу получать субсидии для его культурного центра. Обвиненная в коррупции и конфликте интересов, Фростенсон отказалась от пожизненного членства в Шведской академии.

Академический раскол

© REUTERS / News Agency/Jonas Ekstromer Члены Шведской академии Пэр Вэстберг, Кристина Лугн и Кьелл Эсмарк © REUTERS / News Agency/Jonas Ekstromer Члены Шведской академии Пэр Вэстберг, Кристина Лугн и Кьелл Эсмарк

В попытке защитить свою репутацию руководство академии прекратило сотрудничество с подозреваемыми и наняло адвокатскую фирму для внутреннего расследования. Юристы Арно, отказывающегося от общения с прессой, отрицали все обвинения, называя их абсурдом и охотой на ведьм. Тем не менее скандал набирал обороты.

Возник конфликт и в самой Шведской академии. Часть ее членов сочли неприемлемыми попытки руководства дистанцироваться от скандала и уйти от ответственности. В знак протеста о прекращении своей работы в академии заявили писатели Сара Стридсберг, Лотта Лотас, Черстин Экман, Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд.

Пришлось вмешаться королю Карлу XVI Густаву. Как патрон Шведской академии, он, изменив устав организации, разрешил выходить из нее по собственному желанию. Это поставило под угрозу деятельность Нобелевского комитета. Ведь для кворума необходимы 12 голосов из 18. С учетом ухода Катарины Фростенсон активных членов комитета по литературе осталось только 11. От своих полномочий также отказалась постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус.

Литература без Нобеля

© AFP 2018 / Janathan Nackstrand Журналисты перед объявлением лауреатов Нобелевской премии по литературе. 13 октября 2016 © AFP 2018 / Janathan Nackstrand Журналисты перед объявлением лауреатов Нобелевской премии по литературе. 13 октября 2016

Помимо репутации Нобелевского комитета, от переноса премии этого года пострадали, конечно же, потенциальные лауреаты. Известно, что некоторые были против такого решения Нобелевского комитета, считая, что традиции превыше скандалов. Прецедент для академии не уникальный, но все же довольно редкий.

За всю историю премии ее не вручали семь раз, в основном в годы Второй мировой войны. В мирное время Нобелевку по литературе не присуждали только в 1935 году, когда члены комитета не смогли определиться с наиболее достойным кандидатом. В итоге лауреатом годом позже объявили американского драматурга Юджина О’Нила.

В 2017-м премии удостоился британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. Среди претендентов называли канадскую писательницу Маргарет Этвуд, израильского прозаика Амоса Оза, сирийского поэта Адониса, польских авторов Андрея Загаевского и Ольгу Токарчук. Кто-то из них мог бы стать лауреатом в этом году.

Впрочем, как следует из пресс-релиза Нобелевского фонда, Шведскую академию ждут реформы.

"Кризис в Шведской академии отрицательно сказался на Нобелевской премии. Решение отменить вручение награды в 2018 году подчеркивает серьезность ситуации и поможет сохранить долгосрочную репутацию награды, — отмечается в сообщении. — Нобелевский фонд ожидает, что Шведская академия предпримет все возможные усилия по восстановлению доверия, а также будет отчитываться о своих действиях. Полагаем, академия осознает, что реформы и реструктуризация организации должны быть направлены на большую прозрачность и доступность всему миру".