Новая серия "Простоквашино" набрала более миллиона просмотров

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Вторая серия продолжения мультфильма "Возвращение в Простоквашино" набрала более миллиона просмотров в социальной сети "ВКонтакте".

Премьера нового эпизода состоялась в пятницу. Видео тут же стало набирать популярность и уже насчитывает более миллиона просмотров.

Ролик также был размещен на сайте "Кино Mail.Ru" и в соцсети "Одноклассники", где его посмотрели более 79 тысяч раз.

Ранее "Союзмультфильм" сообщил, что до конца года студия планирует выпустить 8-10 новых серий "Простоквашино", а всего в 2018-2020 годах будет создано 30 серий.

В новых эпизодах мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, кота Матроскина – Антон Табаков, почтальона Печкина –Иван Охлобыстин. Самого Дядю Федора озвучивает Алексей Онежен.

Кроме того, в мультфильме появились два новых персонажа — сестра Дяди Федора Вера Павловна и неизвестная зверушка Тама-Тама.