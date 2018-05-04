Новая серия "Простоквашино" набрала более миллиона просмотров

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Вторая серия продолжения мультфильма "Возвращение в Простоквашино" набрала более миллиона просмотров в социальной сети "ВКонтакте".
Премьера нового эпизода состоялась в пятницу. Видео тут же стало набирать популярность и уже насчитывает более миллиона просмотров.
Ролик также был размещен на сайте "Кино Mail.Ru" и в соцсети "Одноклассники", где его посмотрели более 79 тысяч раз.
В новых эпизодах мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, кота Матроскина – Антон Табаков, почтальона Печкина –Иван Охлобыстин. Самого Дядю Федора озвучивает Алексей Онежен.
Кроме того, в мультфильме появились два новых персонажа — сестра Дяди Федора Вера Павловна и неизвестная зверушка Тама-Тама.