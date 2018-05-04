Новая серия о Простоквашино набрала более 200 тысяч просмотров за два часа

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Вторая серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино" набрала более 200 тысяч просмотров в социальной сети "ВКонтакте" за два часа с момента публикации.

Премьера второй серии состоялась в пятницу в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", а также на сайте "Кино Mail.Ru". За два часа с момента публикации мультфильм набрал более 200 тысяч просмотров во "ВКонтакте". В "Одноклассниках" ролик посмотрели 17 тысяч раз.

По сюжету, обитатели Простоквашино остаются без электричества из-за сильной грозы. Дядя Федор предлагает коту Матроскину, псу Шарику и почтальону Печкину соорудить машину для производства собственной электроэнергии. Тем временем родители Дяди Федора и его сестры Веры Павловны направляются в деревню, но застревают в пробке. Эпизод длится чуть больше 6 минут.

Эксклюзивная премьера мультсериала состоялась на трех платформах в начале апреля. В новых сериях мультфильма пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, актер Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину, а актриса Юлия Меньшова — маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучивает юный актер Алексей Онежен. Кот Матроскин заговорил голосом Антона Табакова. На сегодняшний день первая серия современного "Простоквашино" набрала более 25 миллионов просмотров.