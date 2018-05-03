Фестиваль-школа современного искусства "Территория" объявил программу

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Объявлена программа международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", который пройдет в Москве с 12 по 22 октября. В программу форума вошли 15 названий из девяти стран, включающих Японию и США, сообщает пресс-служба фестиваля.
В эти же дни бельгийская театральная компания "Трубляйн" покажет перформанс "Ангел Смерти" своего основателя и режиссера Яна Фабра. Эта работа посвящена хореографу Уильяму Форсайту.
В Новом пространстве театра Наций 13 и 14 октября пройдут показы театрального сериала "Красное колесо" по мотивам эпопеи Александра Солженицына.
Одна из премьер фестиваля – спектакль "Дети солнца" в режиссуре Тимофея Кулябина по пьесе Максима Горького, запланированная на 14-15 октября.
Третий год в фестивале принимает участие немецкая компания Rimini Protokoll. На этот раз всемирно признанные новаторы в области документального театра исследуют механизм государственной разведки "Совершенно секретно (Государство I)".
Аой Накамура из Японии и француз Эстебан Фурми — основатели британской танцевальной компании АФЕ — представят мультижанровый проект "Вист".
16 октября стартует шестидневный театральный марафон "Орфические игры. Панк-макраме". Более 100 человек (режиссеры, актеры, композиторы и художники) примут участие в проекте, основанном на мифе об Орфее. Единый поток из 12 спектаклей продлится до 21 октября.
Американский художник, режиссер и актер Таддеус Филлипс покажет моноспектакль "17 пересечений границы", а швейцарский хореограф Николь Сейлер пригласит зрителей на необычную прогулку по Москве. Двигаясь по маршруту, зрители будут наблюдать, как танцуют в окнах собственных квартир участники перформанса "Домашние танцы".
Впервые приезжает в Россию японская танцевальная компания КАРАС и ее основатель Сабуро Тэсигивара со спектаклем "Тристан и Изольда" на музыку Вагнера. Важным событием станет проект "Музей Вымысла I. Империя" Матиаса Умпьерреса, созданный как синтез театра и современного искусства.
Фестиваль-школа "Территория" проходит с 2006 года при поддержке Минкультуры РФ и департамента культуры Москвы. Штаб-квартира фестиваля – Театр Наций. Стратегический партнер – Московский музей современного искусства. В состав арт-дирекции входят Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Роман Должанский, Кирилл Серебренников, Теодор Куретзис, Андрей Ураев, Василий Церетели.