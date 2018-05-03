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Культура

Фестиваль-школа современного искусства "Территория" объявил программу

21:4803.05.2018
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© РИА Новости / Виталий АньковТеатр. Архивное фотоТеатр. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Объявлена программа международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", который пройдет в Москве с 12 по 22 октября. В программу форума вошли 15 названий из девяти стран, включающих Японию и США, сообщает пресс-служба фестиваля.

Бас-гитарист. Архивное фото
© Depositphotos / TarasMalyarevich
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Откроет фестиваль новый спектакль всемирно известного британского хореографа израильского происхождения Хофеша Шехтера. Его танцевальная компания приедет в Москву впервые. В рамках фестиваля 8 лучших танцовщиков Шехтера представят Show на сцене театра "Геликон-опера" 12 и 13 октября.

В эти же дни бельгийская театральная компания "Трубляйн" покажет перформанс "Ангел Смерти" своего основателя и режиссера Яна Фабра. Эта работа посвящена хореографу Уильяму Форсайту.

В Новом пространстве театра Наций 13 и 14 октября пройдут показы театрального сериала "Красное колесо" по мотивам эпопеи Александра Солженицына.

Одна из премьер фестиваля – спектакль "Дети солнца" в режиссуре Тимофея Кулябина по пьесе Максима Горького, запланированная на 14-15 октября.

Третий год в фестивале принимает участие немецкая компания Rimini Protokoll. На этот раз всемирно признанные новаторы в области документального театра исследуют механизм государственной разведки "Совершенно секретно (Государство I)".

Аой Накамура из Японии и француз Эстебан Фурми — основатели британской танцевальной компании АФЕ — представят мультижанровый проект "Вист".

Генеральный директор Золотой маски Мария Ревякина. Архивное фото
© Фото : Дмитрий Дубинский/предоставлено пресс-службой фестиваля "Золотая Маска"
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Одно из главных событий фестиваля – сценическая версия Роберта Уилсона "Лекции о ничто" Джона Кейджа.

16 октября стартует шестидневный театральный марафон "Орфические игры. Панк-макраме". Более 100 человек (режиссеры, актеры, композиторы и художники) примут участие в проекте, основанном на мифе об Орфее. Единый поток из 12 спектаклей продлится до 21 октября.

Американский художник, режиссер и актер Таддеус Филлипс покажет моноспектакль "17 пересечений границы", а швейцарский хореограф Николь Сейлер пригласит зрителей на необычную прогулку по Москве. Двигаясь по маршруту, зрители будут наблюдать, как танцуют в окнах собственных квартир участники перформанса "Домашние танцы".

Впервые приезжает в Россию японская танцевальная компания КАРАС и ее основатель Сабуро Тэсигивара со спектаклем "Тристан и Изольда" на музыку Вагнера. Важным событием станет проект "Музей Вымысла I. Империя" Матиаса Умпьерреса, созданный как синтез театра и современного искусства.

Занавес. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Фестиваль "Территория" – единственный в России фестиваль-школа с международным статусом. Каждый год на основе конкурсного отбора фестиваль приглашает в Москву более 50 молодых актеров, режиссеров, музыкантов, художников и арт-менеджеров. Специально для них арт-дирекция форума организует интенсивную стажировку с уникальным составом педагогов и спикеров.

Фестиваль-школа "Территория" проходит с 2006 года при поддержке Минкультуры РФ и департамента культуры Москвы. Штаб-квартира фестиваля – Театр Наций. Стратегический партнер – Московский музей современного искусства. В состав арт-дирекции входят Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Роман Должанский, Кирилл Серебренников, Теодор Куретзис, Андрей Ураев, Василий Церетели.

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