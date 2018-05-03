Прокат американского мультфильма хотят перенести из-за российского "Садко"

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Минкультуры РФ предложило кинопрокатной компании "Вольга" перенести дату проката анимационного фильма "Распрекрасный принц" североамериканского производства с 24 мая на 28 июня из-за того, что российский мультфильм "Садко" выходит в тех же датах, следует из письма министерства, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"В связи с поступлением в Минкультуры России двух заявлений о выдаче прокатного удостоверения с планируемой датой начала показа фильма на территории РФ: "24.05.2018" и на основании пункта 13 правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм, Минкультуры уведомляет о необходимости проведения переговоров о согласовании очередности начала показа фильма на территории Российской Федерации", — говорится в письме на имя генерального директора "Вольгафильм" Сергея Спиридонова за подписью директора департамента кинематографии Минкультуры Ольги Любимовой.

В письме отмечается, что переговоры необходимо провести с кинокомпанией "СТВ", которая планирует премьеру анимационного фильма "Садко" также на 24 мая.

"Возможная ближайшая дата начала показа фильмов на территории Российской Федерации — 28 июня 2018 года", — уточняется в письме.

Минкультуры распорядилось уведомить его о решении с новыми планируемыми датами начала показов фильмов "Садко" и "Распрекрасный принц" в течение 15 рабочих дней. В компании "Вольга" подтвердили РИА Новости получение письма от министерства.

В прошлом году Минкультуры перенесло на неделю премьеру голливудской картины "Форсаж-8" из-за выхода в прокат российского фильма "Время первых", несмотря не то, что несколько крупнейших сетей кинотеатров обратились в министерство с просьбой отменить это решение. В итоге российский фильм вышел на экраны 6 апреля, а премьеру "Форсаж-8" назначили на 13 апреля. Позднее министр культуры Владимир Мединский в интервью РИА Новости заявил, что Минкультуры намерено продолжить практику по сдвигу дат проката западных и российских фильмов в пользу отечественных картин.