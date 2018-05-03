МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Комментаторами прямой трансляции церемония закрытия Каннского кинофестиваля, которая состоится 19 мая, станут телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, режиссер Валерия Гай Германика и глава "Роскино" Екатерина Мцитуридзе, сообщает пресс-служба "Роскино".

Ранее пресс-служба канала сообщила, что "Кино ТВ" получил права на прямую трансляцию закрытия Каннского фестиваля на территории России. Команда телеканала в течение всего фестиваля будет вести репортажи с места событий, освещать главные пресс-конференции и презентации. В трансляцию закрытия, которая состоится вечером 19 мая, войдут как сама церемония, так и включения с красной ковровой дорожки, по которой пройдут все победители смотра.

"Впервые в истории современного российского телевидения зрители увидят церемонию закрытия Каннского международного кинофестиваля. Комментировать прямую трансляцию будут Ксения Собчак, Екатерина Мцитуридзе и Валерия Гай Германика", — говорится в сообщении пресс-службы.

В 2018 году на "Золотую пальмовую ветвь", одну из главных кинонаград планеты, претендует фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Лето". Кроме того, в программу "Особый взгляд" вошла лента Адильхана Ержанова "Нежное безразличие мира", а в конкурс короткого метра — картина Игоря Поплаухина "Календарь".