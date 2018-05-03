Большой театр откроет новый балетный сезон вечером одноактных балетов

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Новый балетный сезон Большого театра откроется вечером одноактных балетов, в числе которых "Артефакт" Уильяма Форсайта и "Петрушка" Игоря Стравинского в хореографии Эдварда Клюга (мировая премьера), рассказал на пресс-конференции в четверг руководитель балетной труппы театра Махар Вазиев.

"Сезон мы начинаем с вечера одноактных балетов. Премьера должна состояться 20 ноября. Один из них — "Артефакт" — работа Уильяма Форсайта, и новая работа Эдварда Клюга "Петрушка". На мой взгляд, он очень интересный балетмейстер и талантливый человек", — сказал Вазиев.

Руководитель балетной труппы отметил, что в том числе для детской аудитории на исторической сцене состоится премьера балета "Зимняя сказка" в хореографии Кристофера Уилдона.

В следующем вечере, который будет представлен в новом сезоне, объединены два одноактных балета великих хореографов — "Парижское веселье" Мориса Бежара и "Симфония До мажор" Джорджа Баланчина. Сезон завершится мировой премьерой. Это будет новая работа известного хореографа Вячеслава Самодурова. Предварительное название балета "Красавин-Самодуров".

Кроме того, в следующем сезоне знаменитый музей Большого театра отметит столетие. В рамках юбилея будут представлены выставки, посвященные звездам балета и оперы, а также выставка в честь самого музея.