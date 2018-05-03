Российский тенор вышел в полуфинал певческого конкурса в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Российский тенор Антон Кузенок вошел в число 24 полуфиналистов брюссельского международного конкурса молодых музыкантов имени королевы Елизаветы, который в нынешнем году проводится по специальности "сольное пение", сообщили РИА Новости в оргокомитете.

Первоначально соревнование вокалистов проходило с участием еще четверых россиян: Светланы Москаленко, Зои Петровой, Екатерины Романовой и Дарьи Сальниковой.

Для участия в конкурсе, который проводится с 1 по 12 мая, были отобраны 64 кандидата из 22 стран. Среди них 43 женщины и 21 мужчина: 34 сопрано, восемь меццо-сопрано, одно контральто, три контратенора, пять теноров, семь баритонов и шесть басов.

Каждому из участников состязания вокалистов на выступление отводится 10-12 минут.

Международный конкурс музыкантов имени королевы Елизаветы является одним из самых крупных и престижных в мире. Впервые его провели в 1937 году по инициативе бельгийской королевы Елизаветы, которая сама была виртуозной скрипачкой. С 1951 года конкурс ежегодно проводится по одной из четырех специальностей: скрипка (виолончель), фортепиано, сольное пение или композиция.

В 2011 году россияне Елена Галицкая (сопрано) и Константин Шушаков (баритон) стали обладателями третьего и пятого призов брюссельского конкурса имени королевы Елизаветы.