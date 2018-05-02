В Польше умерла скрипачка Ванда Вилкомирская

ВАРШАВА, 2 мая — РИА Новости. Выдающаяся скрипачка Ванда Вилкомирская скончалась в Варшаве в возрасте 89 лет, сообщает телеканал TVP.

Odeszła MAESTRA WANDA WIŁKOMIRSKA, ale nie na zawsze. Jej niedościgłe, wybitne Kreacje będą nadal żyły w naszych sercach, grała wiele razy w @FilharmoniaPom — jak zawsze żarliwie, z mocą, całą Sobą, i taką Maestrę pamiętamy… https://t.co/A6MhIzPbG5 pic.twitter.com/8WDnB7WyUZ — Filharmonia Pomorska (@FilharmoniaPom) 2 мая 2018 г.

​

Вилкомирская происходила из известной польской музыкальной семьи, окончила Высшую музыкальную школу в Лодзи в 1947 году. В дальнейшем совершенствовала свое мастерство в Будапештской музыкальной академии, а также в Музыкальной академии в Варшаве.

На рубеже 1940-1950-х годов она завоевывала высокие места на различных международных конкурсах. С 1959 года на протяжении 22 лет была солисткой Варшавской филармонии, с 1961 года гастролировала в более чем 50 странах мира, выступала с симфоническими оркестрами, играла в камерных ансамблях, была первой исполнительницей многих произведений польских композиторов.

Она была замужем за Мечиславом Раковским, польским государственным и партийным деятелем времен социализма, последним первым секретарем Польской объединенной рабочей партии. Тем не менее Вилкомирская прониклась идеями антикоммунистов, развелась с мужем и в 1981 году после объявления в Польше военного положения эмигрировала, вернувшись только после падения коммунистического строя.

Вилкомирская была профессором в Высшей школе музыки в Мангейме, в Сиднейской консерватории, в Австралийской национальной музыкальной академии в Мельбурне.