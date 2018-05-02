Путин отметил вклад Гергиева в сохранении культурного наследия

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Государственного академического Мариинского театра Валерия Гергиева с 65-летием, отметив его вклад в сбережение культурного и духовного наследия России, сообщает пресс-служба Кремля.

"И в России, и во всем мире Вас знают как выдающегося дирижера, руководителя одного из ведущих музыкальных театров мира. Как неординарного, творческого, увлеченного любимым делом человека. Своей многогранной, востребованной деятельностью Вы обогащаете отечественное искусство, вносите уникальный вклад в сбережение богатейшего культурного, духовного наследия нашей страны, в развитие традиций подвижничества и благотворительности"", — говорится в сообщении.

Валерий Гергиев — народный артист РФ (1996), лауреат Государственных премий РФ в области литературы и искусства (за 1993) и в области гуманитарной деятельности (2015), премии президента РФ в области литературы и искусства (2001).

В 2013 году он был удостоен звания Героя труда РФ. Гергиев награжден орденами Дружбы (2000), "За заслуги перед Отечеством" III степени (2003), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), орденом Александра Невского (2016). Удостоен ряда государственных наград Армении, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Франции, Японии.