ЖЕНЕВА, 2 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Режиссерский дебют Андрея Козловского, фильм "Тренер", покажут в восьми городах Швейцарии 6 и 7 мая, сообщили РИА Новости в компании Swiss Partnership.

Фильм будут показывать на русском языке с английскими субтитрами в кинотеатрах Женевы, Лозанны, Монтрё, Берна, Базеля, Цюриха, Люцерна и Лугано.

Фильм рассказывает об игроке "Спартака" Юрии Столешникове, который в решающий момент матча не забил пенальти. Его дисквалифицировали, но через два года пригласили стать тренером в региональной команде "Метеор". Козловский, дебютировавший в качестве режиссера, сыграл главную роль и стал автором сценария картины.

© Фото : предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Тренер", режиссер Д. Козловский © Фото : предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Тренер", режиссер Д. Козловский

По мнению журналистов, режиссеру удалось не только качественно снять кино про спорт, но и показать человеческую драму и борьбу против пассивности окружающих, фильм вышел духоподъемным, хотя местами излишне пафосным и затянутым.

После выхода на большой экран "Тренер" в конце апреля стал лидером российского проката, собрав более 324 миллионов рублей в первый уикенд.