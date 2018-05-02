Медведев поздравил с 65-летием Валерия Гергиева

Дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев перед открытием Московского Пасхального Фестиваля в Большом зале московской консерватории. Архивное фото

Дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев перед открытием Московского Пасхального Фестиваля в Большом зале московской консерватории. Архивное фото

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил дирижёра и художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева с 65-летием, отметив его многогранный талант и энергию.

Соответствующая поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Вы – человек не только многогранного таланта, но и невероятной энергии, творческого поиска, постоянного движения. Выступаете с концертами в самых разных городах и странах, дирижируете оркестрами, зажигаете новые звёзды исполнителей, проводите грандиозные фестивали", — подчеркнул Медведев.

Также глава правительства подчеркнул, что благодаря Гергиеву Мариинский театр обрёл новую, современную сцену и радует зрителей громкими премьерами и яркими музыкальными спектаклями.

Валерий Гергиев – народный артист РФ (1996), лауреат Государственных премий РФ в области литературы и искусства (за 1993) и в области гуманитарной деятельности (2015), премии президента РФ в области литературы и искусства (2001).

В 2013 году он был удостоен звания Героя труда РФ. Гергиев награжден орденами Дружбы (2000), "За заслуги перед Отечеством" III степени (2003), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2008), орденом Александра Невского (2016). Удостоен ряда государственных наград Армении, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Франции, Японии.