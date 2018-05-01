Военную драму "Собибор" Хабенского впервые покажут в Швейцарии 6 мая

ЖЕНЕВА, 1 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Военную драму "Собибор", режиссерский дебют Константина Хабенского, впервые покажут в Швейцарии 6 мая, сообщил РИА Новости руководитель отделения Россотрудничества в стране Андрей Мирохин.

Показ пройдет в Цюрихе в рамках мировой премьеры "Собибора". Он организован представительством Россотрудничества в Швейцарии при поддержке Театра сценической классики в Цюрихе. После просмотра также состоится творческая встреча со швейцарским актером Филиппом Рейнхардтом, который сыграл одну из ролей в фильме.

"По просьбе Рейнхардта, который хотел, чтобы его соотечественники услышали его речь, мы решили показать фильм в оригинале, то есть на пяти языках: русском, польском, немецком, нидерландском и идише. Фильм при этом будет идти с английскими субтитрами", — рассказал Мирохин.

Фильм "Собибор" основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти в октябре 1943 года. Его возглавил советский офицер Александр Печерский. Мировая премьера фильма состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город главного героя фильма Александра Печерского Ростов-на-Дону. В большой прокат картина выйдет 3 мая.

Помимо Константина Хабенского, в фильме снимались Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Фелисе Янкелль, Михалина Ольшанская, Филипп Рейнхардт, Гела Месхи и другие актеры.

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