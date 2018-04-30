Юлия Самойлова отправилась в Португалию, где пройдет Евровидение-2018

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Представительница России на Евровидении-2018 Юлия Самойлова отправилась в Португалию, где в ближайшее время начнутся репетиции перед конкурсом.

"Мы проходим регистрацию… Все очень здорово, немного волнительно. Пожелайте нам удачи", — сказала Самойлова в ролике, опубликованном на ее странице в инстаграмме.

Евровидение в этом году впервые пройдет в Португалии на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй полуфинал намечен на 10 мая, а финал — на 12 мая. Представительница России Юлия Самойлова с песней "I Won't break" споет во втором полуфинале под шестым номером.