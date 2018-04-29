Ефремов и Орлуша ответили самарской публике матерными стихами

Михаил Ефремов в роли Макса, главы семьи, в спектакле Гарольда Пинтера Не становись чужим в постановке Сергея Газарова на сцене театра Современник

Михаил Ефремов в роли Макса, главы семьи, в спектакле Гарольда Пинтера Не становись чужим в постановке Сергея Газарова на сцене театра Современник

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов и поэт Андрей Орлов (Орлуша) выступили с нецензурными стихами на концерте "Гражданин поэт", сообщает РЕН ТВ.

Орлов вступился за Ефремова, которого раскритиковали за вызывающее поведение во время спектакля "Не становись чужим" в Самаре. Поэт прочитал стихотворение, в котором нелестно отозвался о критиках актера.

"Вот я с Ефремовым дружу, сводили нас по жизни тропы. И за него сейчас скажу: "Товарищи, идите в ***", — продекламировал Орлуша, после чего добавил и несколько нецензурных выражений.

Рядом с ним стоял Ефремов в образе героя спектакля. Он изображал пьяного и размахивал костылем.

В прошлом месяце на гастроли в Самару приехала труппа столичного театра "Современник". Во время спектакля "Не становись чужим" произошел инцидент. Зрители пожаловались на то, что актеры вышли на сцену с опозданием, а Ефремов был сильно пьян и путал текст. В результате актер вступил в полемику со зрителями и начал нецензурно ругаться.

В Министерстве культуры Самарской области поведение Ефремова сочли "безобразным". Руководство "Современника" пообещало разобраться в обстоятельствах инцидента, а сам актер пояснил, что его эпатажное поведение было частью образа.