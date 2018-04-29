В "Зарядье" покажут мюзикл, вошедший в книгу рекордов России

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Мюзикл "Лукоморье", вошедший в книгу рекордов России, покажут в московском парке Зарядье 29 апреля в рамках фестиваля "Московская весна A Cappella", сообщили РИА Новости в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"Эта постановка уже вошла в книгу рекордов России как первый национальный мюзикл с русским либретто", — рассказали в оргкомитете.

Во время мюзикла сцена в парке превратится в сказочный лес, "населенный волшебниками, богатырями и русскими красавицами". "В "Лукоморье" оживут персонажи любимых с детства сказок: порадует своим голос Кот Ученый, Кощей Бессмертный не только споет, но и даже станцует, на сцене появятся пугающие головы дракона, оживут и расскажут о себе наделенные музыкальными талантами обитатели сказочного леса", — отмечается в сообщении.

Международный конкурс-фестиваль "Московская весна A Cappella" стартовал в столице 27 апреля и продлится до 9 мая. Всего в Москве открылась 61 фестивальная площадка, а живые концерты будут идти почти на 40 локациях — в качестве сцен будут использованы крыши и балконы домов, а также лестницы городских скверов. На фестивале выступят более 180 коллективов из 16 стран мира, среди которых США, Италия, Франция и Великобритания, всего участие примут более 1,6 тысячи человек. Итоги конкурса жюри подведет 7 мая.