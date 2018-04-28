"Союзмультфильм" уверен в высоком экспортном потенциале российской анимации

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские мультфильмы обладают большим экспортным потенциалом и большими возможностями для международного распространения, анимация должна входить в число перспективных экспортных индустрий страны, считает председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Ранее в докладе Центра стратегических разработок, совет которого возглавляет экс-министр финансов Алексей Кудрин, сообщалось, что Россия в среднесрочной перспективе может втрое увеличить экспорт своих мультфильмов и кино.

В документе указываются данные Фонда кино, согласно которым с 2014 года по настоящее время количество российских картин, вышедших в прокат на территории иностранных государств, увеличилось на 44% — с 43 до 62 фильмов. Совокупные кассовые сборы отечественных фильмов на внешних рынках выросли за этот период в четыре раза — с 11 до 44 миллионов долларов. Вместе с тем, общий объем зарубежных продаж российского киноконтента в 2017 году составил около 20 миллионов долларов.

"Мы уверены в высоком экспортном потенциале российской анимации и принимали участие в целом ряде обсуждений стратегии в этой области. Мы убеждены в том, что анимация должна входить в число перспективных экспортных индустрий страны, так как ее язык универсален, и это, в свою очередь, дает большие возможности для международного распространения и успеха. Мы неоднократно обсуждали это и с РЭЦ, и с министерством промышленности и торговли и надеемся, что наш призыв о включении анимации в стратегическое экспортные отрасли будет услышан и поддержан на государственном уровне", — сказала Слащева РИА Новости.

По ее словам, "Союзмультфильм" нацелен на увеличение экспорта своей продукции на зарубежный рынок и поиск партнеров для последующей дистрибуции. Слащева отметила, что студия уже начала поставлять на международный рынок полнометражные фильмы и сериалы.

"На предстоящем Каннском кинорынке мы представим для международной дистрибуции "Гофманиаду" и "Суворова", а на фестивале в Анси, помимо полного метра, – сериал "Пиратская школа". В ближайшие годы мы планируем до 50% нашей новой продукции сделать с учетом последующих экспортных перспектив", — добавила собеседница агентства.

Она отметила, что в сотрудничестве заинтересованы также азиатские страны, с некоторыми из которых ведутся переговоры.