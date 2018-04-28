Во французском музее "пионера фовизма" половина картин оказалась подделкой

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Половина картин в музее одного из пионеров фовизма Этьена Террюса на юге Франции по результатам экспертной проверки оказались подделкой, сообщает радиостанция France Bleu.
В подлинности полотен художника-пейзажиста из Руссильона впервые засомневался историк и специалист по искусству Эрик Форкада, который участвовал в реставрационных работах в музее Террюса в Эльне (департамент Восточные Пиренеи). Экспертная комиссия позже установила, что 82 из почти 200 картин, выставленных в музее, являются подделкой.
По данным радиостанции, ущерб от приобретения поддельных картин оценивается в 160 тысяч евро. Мэрия города подала иск о подделке предметов искусства, нарушении авторских прав и мошенничестве. Жандармерия Восточных Пиреней начала расследование масштабного трафика предметов искусства, который, как предполагают в правоохранительных органах, не ограничился только картинами Террюса.