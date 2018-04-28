Во французском музее "пионера фовизма" половина картин оказалась подделкой

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Половина картин в музее одного из пионеров фовизма Этьена Террюса на юге Франции по результатам экспертной проверки оказались подделкой, сообщает радиостанция France Bleu.

Фовизм (fauve — "дикий") — направление во французской живописи конца XIX — начала XX веков, характеризующееся, по оценкам современников, "дикой" выразительностью красок. Этьен Террюс (1857-1922) — французский художник из Руссильона, считается одним из пионеров фовизма. В 17 лет отправился учиться в Париж, однако вскоре вернулся в родной Эльн, где и написал большую часть своих работ. Его творчество очень ценили такие французские художники, как Андре Дерен и Анри Матисс. Музей Террюса был открыт в Эльне в 1994 году.

В подлинности полотен художника-пейзажиста из Руссильона впервые засомневался историк и специалист по искусству Эрик Форкада, который участвовал в реставрационных работах в музее Террюса в Эльне (департамент Восточные Пиренеи). Экспертная комиссия позже установила, что 82 из почти 200 картин, выставленных в музее, являются подделкой.

"Это катастрофа! Я ставлю себя на место всех, кто посещал музей, кто смотрел на поддельные полотна, кто платил за входной билет, какой бы ни была цена. Это неприемлемо. Я надеюсь, что мы сможем найти виновных", — заявил мэра города Эльн Ив Барньоль.

По данным радиостанции, ущерб от приобретения поддельных картин оценивается в 160 тысяч евро. Мэрия города подала иск о подделке предметов искусства, нарушении авторских прав и мошенничестве. Жандармерия Восточных Пиреней начала расследование масштабного трафика предметов искусства, который, как предполагают в правоохранительных органах, не ограничился только картинами Террюса.