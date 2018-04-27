Премия в области современного искусства: "Инновация-2018" назвала лауреатов

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Государственная премия в области современного искусства "Инновация-2018" объявила своих лауреатов, награды в частности получили художник Владимир Логутов и кураторы Мария Крамар и Карен Саркисов, сообщает пресс-служба премии.

Срез современного искусства

Премия "Инновация" присуждалась в семи конкурсных номинациях за проекты, реализованные в 2017 году на территории Российской Федерации, уточняется в материале.

Как отметила директор дирекции по специальным проектам и развитию Росизо Екатерина Кибовская, чьи слова приводит пресс-служба, жюри премии в этом году отметило очень высокий уровень номинантов. "Если мы посмотрим на тренды в современном искусстве, мы увидим тренды на синтез, на междисциплинарность. Мы видим, безусловно, что очень много молодых художников", — подчеркнула она.

По ее словам, организаторы довольны выбором жюри, так как в нем отображена вся палитра современного искусства.

Она уточнила, что церемония стала своеобразным "сеансом новых свершений". Так как она проходила в Театре Наций, для нее был специально придуман иммерсивный спектакль, который больше никогда не повторится.

Результаты премии

В номинации "Образовательный проект" награду получила музейная резиденция "Подросток+музей". Премии в номинации "Региональный проект" удостоена выставка "Обратно домой" в здании бывшего Музея нижегородской интеллигенции (Нижний Новгород), — Артем Филатов.

В свою очередь премией в номинации "Книга года: теория и история современного искусства", учрежденной совместно с фондом "U-Art: Ты и искусство", отмечено издание "Действие и смыслы в искусстве второй половины XX века. Труды ИПСИ. Том III", Станислав Шурипа.

"Победителем в номинации "Новая генерация" стал Кирилл Савченков и проект Office of Sensitive Activities / Applications Group (Фонд V-A-C совместно с Московским музеем современного искусства)", — уточняется в материале.

Премию в номинации "Художник года" получил Владимир Логутов, представивший в центре современного искусства "Винзавод" выставку "Следующий уровень". Победителями в номинации "Куратор года" стали Мария Крамар и Карен Саркисов, получившие награду за мультидисциплинарный проект "Опыты нечеловеческого гостеприимства" (Фонд V-A-C совместно с Московским музеем современного искусства).

Также премией в номинации "Проект года", по данным пресс-службы, отмечена 4-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства – крупнейший международный проект в области современного искусства. Лауреаты: Алиса Прудникова, Жоан Рибас, Владимир Селезнев, Светлана Усольцева, Дмитрий Безуглов, Дмитрий Москвин, Ольга Комлева, Дарья Маликова, Анна Литовских, Лев Шушаричев, Женя Чайка.

Спецпризы

В то же время премия "Инновация" присуждалась в двух внеконкурсных номинациях: премию в номинации "За вклад в развитие современного искусства России" получил Иосиф Бакштейн, а обладателями премии в номинации "За поддержку современного искусства России" стали Владимир Смирнов и Константин Сорокин (Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина).

Специальный приз, трехмесячная стажировка в парижской резиденции Cité internationale des Arts, в номинации "Новая генерация" присужден Французским институтом и Посольством Франции в России Илье Федотову-Федорову за проект "Инстинкт сохранения".