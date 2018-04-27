На здании Манежа в Москве покажут световые фильмы о войне

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Москвичи и гости столицы с 1 по 11 мая смогут посмотреть фильмы, посвященные девяти городам-героям, на фасаде выставочного зала "Манеж", сообщается на сайте мэра Москвы.

"С 1 по 11 мая по вечерам на фасаде здания Центрального выставочного зала "Манеж" можно будет увидеть сражающийся Сталинград, осажденную немцами Москву, блокадный Ленинград и Мурманск под бомбежками люфтваффе", — говорится в сообщении.

Как сообщается, для показа фильмов будет использована технология видеомэппинга, позволяющая задействовать архитектурные детали зданий, на которые проецируются изображения с проекторов и световых приборов. По словам руководителя департамента спорта и туризма города Москвы Николая Гуляева, которые приводятся на сайте, "на Манеже покажут руины разрушенных зданий, марш колонн бронетехники и залпы будто бы оживших артиллерийских орудий".

Военные истории городов-героев зрители смогут увидеть в вечернее время с 21.00 до 23.00.