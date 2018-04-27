Агутин считает, что в новом сезоне шоу "Голос" полностью сменят состав жюри

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Известный музыкант Леонид Агутин считает, что состав жюри нового сезона проекта "Голос" будет полностью обновлен, но если его позовут, то он согласится.

Музыкальное шоу "Голос" — это российская версия международного проекта The Voice, который идет во многих странах мира. Агутина вместе с Александром Градским, Пелагеей и Димой Биланом называют "золотым составом" наставников, они проработали вместе три сезона.

"Голос — такой мощный проект, что никто его для себя ни закрывает, ни открывает. Туда либо приглашают, либо нет", — сказал Агутин РИА Новости, отвечая на вопрос, считает ли он для себя этот проект закрытым.

"Если пригласят, то, скорее всего, пойду. Но я не думаю, что позовут. Думаю, что они сделают полностью новый состав, совсем новый", — добавил он.