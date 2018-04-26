Российский фильм "Царь-птица" получил Гран-при ММКФ

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Гран-при 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) получил российский фильм "Царь-птица" Эдуарда Новикова, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония награждения победителей проходит в театре "Россия".

ММКФ открылся 19 апреля. В основном конкурсе участвовали 16 фильмов из России, Италии, Турции, Франции, Канады и других стран.

Московский международный кинофестиваль – один из старейших в мире, впервые прошел в 1935 году, председателем жюри тогда был режиссер Сергей Эйзенштейн. Конкурсная программа открывалась фильмом братьев Васильевых "Чапаев", который и получил главный приз.

С 1959 года ММКФ начали проводить регулярно. Сегодня пост президента кинофестиваля занимает режиссер Никита Михалков.