С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Концерт французского шансонье Шарля Азнавура в Санкт-Петербурге перенесли на апрель 2019 года из-за неудовлетворительного самочувствия артиста, в среду на репетиции ему стало плохо, его увезли в больницу, сообщила РИА Новости директор – художественный руководитель БКЗ "Октябрьский" Эмма Лавринович.

"Концерт перенесли из-за плохого самочувствия, сегодня на репетиции он почувствовал себя плохо, и его отвезли в больницу", — сказала она.

На сайте БКЗ "Октябрьский" сообщается, что концерт Азнавура переносится на 9 апреля 2019 года по состоянию здоровья артиста. Билеты с датой 25 апреля 2018 года действительны 9 апреля 2019 года.

Концерт Азнавура должен был состояться 25 апреля в БКЗ "Октябрьский".

Французский шансонье Шарль Азнавур, который родился в семье выходцев из Армении, признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1200 песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более 1000 концертов в 94 странах мира.

Помимо множества международных наград, Азнавур является командором ордена Почетного легиона Франции (высший знак отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции), награжден высшей государственной наградой Армении — званием "Национальный Герой Армении" и орденом Отечества, а также почетным знаком "За выдающийся вклад в укрепление культурных связей между Россией и Францией".

Азнавур — почетный посол Армении в ЮНЕСКО. Его именем названа площадь в Ереване, памятник шансонье установлен в армянском городе Гюмри.